Erdrutsch am Furtlepass bei Degenfeld

Foto: hs

Auf einer Fläche von fast einem Hektar ist ein offenbar völlig durchnässter Berghang am Furtlepass in Bewegung geraten und hat rund 50 Bäume mitgerissen. Der Hang könnte sogar noch weiter abrutschen.

Dienstag, 04. Juni 2024

Sarah Fleischer

39 Sekunden Lesedauer



Seit 50 Jahren ist der Degenfelder Forstwirt Frieder Nagel bei der Feuerwehr. Doch wie er betont: So etwas habe er zumindest in der Umgebung des Alb-​Dorfs noch nie gesehen. Bedingt durch die extremen Regenmengen der vergangenen Tage sind die Berghänge auch rund um Degenfeld und am Furtlepass aufgeweicht. Es haben sich auch kleine Bachläufe gebildet, wo zuvor auf den steilen Wiesen und Weiden noch gar keine waren. Direkt am Furtlepass hatten sich schon am Montag kleinere Erdrutsche gebildet. Schlamm und Geröll bedeckten die Fahrbahn, so dass die Verbindung zwischen Gmünd und dem kleinsten Stadtteil vorübergehend gesperrt werden musste.







Ob dieser Erdrutsch die Straße erneut bedroht und was für die Forstarbeiter jetzt zu tun ist, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



1002 Aufrufe

156 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen