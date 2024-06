Felix Magath vor der Heim-​EM: „Setze auf Überraschung“

Fußball-​Erfolgscoach Felix Magath war am Dienstag zu Gast im von der Rems-​Zeitung präsentierten Talk „Zur Sache!“ in der Villa Hirzel in Schwäbisch Gmünd. Mit Moderator Norbert König sprach er darüber, wie sich der Profifußball über die Jahrzehnte gewandelt hat – und verriet seinen Europameister-​Tipp, der nicht Deutschland lautet.

„Gegensätzliches“ – so heißt ein im vergangenen Jahr erschienenes Buch über die Trainerlegende Felix Magath. „Quälix“, wie er wegen seiner Vorliebe für Medizinbälle im Training genannt wird, coachte schon den VfB Stuttgart, Bayern München – und momentan den FC Bundestag.

Da er in München lebt, schilderte Magath, sehe er seine in Berlin wohnenden Spieler aber nur bei den jährlichen Turnieren im Mai. „Das ist für die wahrscheinlich auch besser so“, schob er hinterher und sorgte gleich für die ersten Lacher.





Welche Meisterschaft Magath als „schönste, wenn auch nicht wichtigste“ in Erinnerung geblieben ist, wie sein EM-​Tipp lautet und warum er auch das Schachspiel sehr gut beherrscht, das und mehr erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Die ganze Ausgabe gibt es auch im iKiosk.

