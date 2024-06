Kundgebung in Gmünd: Schleich soll bleiben

Foto: Stoppany

Die komplette Stadtgesellschaft soll für den Verbleib von Schleich in Schwäbisch Gmünd kämpfen. Deshalb lädt Oberbürgermeister Richard Arnold zu einer Kundgebung am Mittwoch, 5. Juni, 18 Uhr, auf den Marktplatz ein.

Dienstag, 04. Juni 2024

Jürgen Widmer

Die Firma Schleich hat eine fast 90-​jährige Tradition am Stammsitz in Schwäbisch Gmünd-​Herlikofen und beschäftigt derzeit 241 Mitarbeiter. Arnold: „Den Familien ist es aus meiner Sicht kaum zuzumuten, eine Beschäftigung in München beziehungsweise in Prag aufzunehmen, zudem dort die Lebenshaltungskosten eine große Herausforderung darstellen“. Auch Gewerkschaftsvertreter hatten dieses Angebot der Firma bereits als „vergiftet“ bezeichnet.





Was auf dem Marktplatz geplant ist, und was in einem Brief der Gemeinderatsfraktionen an die Geschäftsleitung von Schleich steht, lesen sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



„Besser schwäbisch und patent, als Schicki Micki und nicht mehr existent.“ Unter diesem Motto lädt Oberbürgermeister Richard Arnold die gesamte Stadtgemeinschaft am Mittwoch, 5. Juni, um 18 Uhr auf den oberen Marktplatz vor dem Rathaus zu einem Signal an die Belegschaft und die Unternehmensleitung der Firma Schleich ein. Unterschiedlicher Akteure soll nochmals deutlich machen, dass der Umzug des kompletten Unternehmens nach München für Schwäbisch Gmünd weder nachvollziehbar noch tragbar ist, und die gesamte Stadtgemeinschaft hinter den Betroffenen steht.

