Gmünder Gemeinderat kritisiert Schleich-​Schließung

Foto: stoppany

Die Stadträtinnen und Stadträte der Fraktionen im Gmünder Gemeinderat haben sich jetzt in einer gemeinsamen Erklärung an die Unternehmensführung von Schleich gewandt. Darin kritisieren sie die Entscheidung der Geschäftsleitung, den Stammsitz in Herlikofen zu schließen und nach München zu verlagern.

Dienstag, 04. Juni 2024

Sarah Fleischer

Welche Kritikpunkte der Gmünder Gemeinderat am Unternehmen anbringt und was sie vorschlagen, erfahren Sie in der Dienstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.



Sie hätten aus den Fernsehnachrichten und der Presse erfahren müssen, dass Gesellschafter und Geschäftsleitung der Schleich GmbH planen, den Standort Herlikofen zu schließen und die Arbeitsplätze nach München und Prag zu verlagern.„Wir haben diesen Entschluss mit Entsetzen zur Kenntnis genommen und möchten uns mit diesem Brief aufs Entschiedenste entgegenstellen. Gleichzeitig wollen wir unsere Bereischaft und unser Engagement betonen, gemeinsam Lösungen zu finden, um den Standort zu erhalten und die Arbeitsplätze zu sichern“, heißt es in dem von der SPD, der CDU, den Grünen, der FDP, der Fraktion Freie Wähler Frauen und der s.ö.l. unterzeichneten Schreiben, das der Rems-​Zeitung vorliegt.

