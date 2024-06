Große Bereiche des Leintals wegen Hochwasser evakuiert

Vor allem das Leintal – sowohl im Raum Alfdorf als auch in den Gemeinden Täferrot, Leinzell, Göggingen, Heuchlingen und Abtsgmünd – waren vom Hochwasser der sehr stark betroffen. Häuser mussten dort geräumt und Straßen gesperrt werden. Die Strukturen für den Katastrophenschutz im Ostalb haben sich offenbar bewährt.

Dienstag, 04. Juni 2024

Gerold Bauer

In den Leintal-​Gemeinden wurde zeitweise befürchtet, dass sich eine Flutwelle komplett in die Ortskerne ergießen und dort sämtliche Häuser unter Wasser setzen könnte. Das Risiko, dass dann womöglich Menschen in ihren Wohnungen eingeschlossen sein oder gar ertrinken könnten, wollten die Verantwortlichen beim Landratsamt sowie in den betroffenen Gemeinden und bei der Feuerwehr nicht eingehen. Nach sorgfältigem Abwägen hat man sich daher entschlossen, noch mitten in der Nacht die Evakuierung von zahlreichen Häusern einzuleiten. Mit Handzetteln, Warnungen per App aufs Handy, Lautsprecher-​Durchsagen und Klingeln an der Haustüre wurden Bewohner aufgefordert ihre Häuser zu verlassen. In öffentlichen Gebäuden in sicherer Lage wurden Notquartiere eingerichtet und die Menschen dort von den Hilfsorganisationen betreut und verpflegt.Gleichzeitig kam in großen Teilen des Leintals der Straßenverkehr für viele Stunden komplett zum Erliegen. Viele nahmen weite Umwege in Kauf, um ihren Arbeitsplatz zu Erreichen oder mussten einfach warten. In Täferrot wurde vorsorglich der Kindergarten geschlossen. Manche Fahrbahnen waren schon überflutet, bei anderen erfolgte aus Sicherheitsgründen die Sperrung, weil der Pegel an den Gewässern in unmittelbarer Nähe immer schneller anstieg und sich die sonst beschaulich dahin fließenden Bäche und Flüsse zum regelrechten „Wildwasser“ entwickelt hatten. Auch hier lautete das Credo der Verantwortlichen: „Sicherheit geht vor!“Neben der sichtbaren Gefahr durch die Flut kam die Bedrohung durch das vom tagelangen Regen vollgesaugte Erdreich hinzu. Insbesondere das im Gmünder Raum häufig vorkommende geologische Phänomen „Knollenmergel“ führt immer wieder dazu, dass dann ohne Vorwarnung ganze Hänge abrutschen und sogar Gebäude zum Einsturz bringen können. So schlimm kam es nun zwar nicht, aber sowohl in Leinzell als auch am Furtlepass kam das nasse und entsprechend schwere Erdreich in Bewegung.In Alfdorf traf es nicht zuletzt die Mühlen in den Tälern und die Freizeitinfrastruktur an den Regenrückhaltebecken des Wasserverbandes Kocher-​Lein heftig. Beispielsweise am Hagerwaldsee wurde der beliebte Camping-​Platz von der Flut verwüstet. Auch viele Wohnplätze in den tiefen Lagen des schwäbischen Waldes standen unter Wasser. Selbst im sonst hochwassersicheren Gschwend bildete sich mitten im Ort ein kleiner See, und in der Gemeinde Ruppertshofen lief die Rot über. Das Kultur– und Sportzentrum Jägerfeld wurde deshalb als Notquartier für zirka 20 Personen zur Verfügung gestellt.Ab Mitternacht war Landrat Dr. Joachim Bläse in der zentralen Leitstelle für die Koordinierung des Hochwasserschutzes präsent und zeigte sich am Ende sichtlich erleichtert, dass man am Katastrophen-​Status knapp vorbei geschrammt war. Grundsätzlich, so Bläse, liegen lokale Schadensereignisse in der Verantwortung der Städte und Gemeinden. Sobald aber ein größeres Gebiet betroffen ist, sei es sinnvoll, die Maßnahmen überörtlich zu koordinieren. Dann sei zunächst der Führungsstab der Feuerwehren im Ostalbkreis unter der Leitung von Kreisbrandmeister Straub der zentrale Ansprechpartner. Erst wenn ein echter Katastrophenfall eintritt, übernimmt der Landkreis die Führungsrolle.Beim aktuellen Hochwasser handelte es sich allerdings noch um eine Vorstufe zur Katastrophe. Daher konnten die Blaulicht-​Organisationen die Lage selbst meistern. Sie seien jederzeit handlungsfähig gewesen und konnten die richtigen Entscheidungen treffen, zog der Landrat am Montag eine erste Bilanz. Bläse lobte in diesem Zusammenhang, dass in jüngerer Vergangenheit im Hinblick auf den Katastrophenschutz „ein richtig gutes System im Ostalbkreis aufgebaut wurde. Bei jedem Schadensfall habe man die Vorgänge analysiert und wo nötig nachgebessert.“„Wir haben aus Corona, der Energiekrise und der Tragödie im Ahrtal etwas gelernt und hier auf der Ostalb Strukturen aufgebaut, um im Ernstfall schnell und richtig handeln zu können. Es ist dabei auch ein hilfreiches Netzwerk entstanden!“ Nicht zuletzt habe man im Zuge der Energiekrise schon die Einrichtung von Notquartieren entwickelt. Dies habe sich nun bei der Evakuierung im Zuge des aktuellen Hochwassers in mehreren Orten bewährt.Mit Hilfe von Fördermitteln aus der Bundeskasse in Höhe von 700 000 Euro wird derzeit das Resilienzzentrum des Ostalbkreises aufgebaut, in das neben der Verwaltung und den Blaulichtorganisationen auch regionale Hochschulen sowie der Bundesverband für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und das Innenministerium Baden-​Württemberg eingebunden sind. Es geht dabei nicht zuletzt um das Informieren der Bevölkerung darüber, was jeder für die Vorbeugung und die Reduzierung der Folgen im Falle des Falles tun kann. „Resilienz“ bedeutet, dass die Auswirkungen weniger hart ausfallen. Allerdings räumte der Landrat des Ostalbkreises unumwunden ein, dass man weder technisch noch organisatorisch jedes extreme Naturereignis so eindämmen kann, dass niemals Schäden entstehen.Im aktuellen Fall führten die anhaltend starken Regenfälle im Ostalbkreis Gott sei Dank nicht zu einer Katastrophe. Im Laufe des Nachmittags hat sich die Hochwasserlage im Leintal immer weiter verbessert. Die Landkreisverwaltung hat deshalb den von Sonntag auf Montag einberufenen Verwaltungsstab wieder aufgelöst. Zug um Zug konnten auch die Straßensperrungen aufgehoben werden. Der Führungsstab der Hilfsorganisationen des Ostalbkreises blieb noch so lang im Aalener Landratsamt präsent, bis am Spätnachmittag die Pegelspitze in Abtsgmünd erreicht war. Seither sind wieder die örtlichen Kräfte eigenverantwortlich für die Lage zuständig.

