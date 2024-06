Medienpreis Mittelstand für die Rems-​Zeitung

Für die Berichterstattung über die Schwäbisch Gmünder Wasserstoff-​Ambitionen ist die Rems-​Zeitung nun mit dem Medienpreis Mittelstand ausgezeichnet worden. „So etwas liest man leider selten in der Lokalpresse“, hieß es bei der Preisverleihung in Berlin.

Dienstag, 04. Juni 2024

Thorsten Vaas

Wie kam Schwäbisch Gmünd zum Elektrolyseur? Dieser zentralen Frage widmete sich RZ-​Redaktionsleiter Thorsten Vaas in der Geschichte „ Bei Anruf Aspen “, die im Februar dieses Jahres erschien. Dabei geht es um die Wasserstoff-​Ambitionen in der Stauferstadt als „den x-​ten Versuch, Wasserstoff wirtschaftlich sinnvoll nutzbar zu machen für eine klimafreundlichere Wirtschaft“, wie es Martin Küper vom Rundfunk Berlin-​Brandenburg (rbb) in seiner Laudatio im Haus der Commerzbank am Brandenburger Tor in Berlin beschrieb. Die Realität könne jedoch brutal sein, das werde in dem Artikel der Rems-​Zeitung Satz für Satz deutlich. „Der demontierte Projekt-​Traum erinnert in seiner Eigendynamik und seinem Phänotyp an so viele andere Visionen, die in der Regel nicht hinterfragt, sondern medial vor allem aus Sicht der Akteure verbreitet werden“, so Küper. Wie gut, dass hier die Lokalpresse aufgepasst und das Luftschloss Etage für Etage demontiert habe. Bestens recherchiert und sehr klar in den Aussagen zeige die Rems-​Zeitung mit solchen Beiträgen, was verloren ginge, wenn es für solche lokalen Recherchen keinen Raum mehr gäbe. Die Jury des Medienpreises sei sich deshalb schnell einig gewesen, dem Beitrag aus Schwäbisch Gmünd den ersten Platz in der Kategorie Print regional zu verleihen.Beim 21. Medienpreis Mittelstand wurden 140 Beiträge eingereicht, das sind 27 mehr als im Vorjahr. Die Jury, bestehend aus zehn erfahrenen Journalistinnen und Journalisten und Wirtschaftsvertreterinnen und Wirtschaftsvertretern, hatte am 15. Mai nach einem dreistufigen Verfahren die besten Beiträge ermittelt. Sie kann feststellen, dass die Herausforderungen, vor denen der Mittelstand steht, zunehmend in der Wirtschaftsberichterstattung Beachtung finden. Träger des Wettbewerbes ist der IBWF e.V. – Das Netzwerk für Mittelstandsberater.1. Platz: „Bei Anruf Aspen“, Thorsten Vaas, Rems-​Zeitung2. Platz: „Die jungen Milden“, Kristina Läsker, Oskar Piegsa, DIE ZEIT1. Platz: „Das A-​Team kommt an“, Sebastian Balzter, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung2. Platz: „Rettet das Handwerk!“, Niels Boeing, ZEIT Wissen, und „Insolvent – na und?“, Sarah Speicher-​Utsch, Hagen Seidel, TextilWirtschaft (es wurden zwei 2. Plätze vergeben)1. Platz: „Standort Deutschland: Warum der Mittelstand ins Ausland geht“, Lisa Wurscher, ARD/​BR2. Platz: „Was ist los mit Deutschlands Wirtschaft?“, Christian Pricelius, Deutsche Welle3. Platz: „Allzweckwaffe Wasserstoff: Schlüssel für immer mehr Wachstum?“, Sonja Kolonko, WDR1. Platz: „Abstürzen oder durchstarten? 10 Jahre Kassel Airport“, Oliver Schmid, HR2. Platz: „Hinter dem Abgrund – Aufbruch im Lausitzer Kohleland“, Lutz Pehnert, MDR3. Platz: „Gesucht: Fachkräftemangel in Hessen“, Christiane Rau, HR1. Platz: „Hilfe! Mitarbeiter dringend gesucht – Der Fachkräftemangel und die Folgen“, Tobias Brunner, BR2. Platz: „Erbschaftssteuer. Erben soll gerecht werden“, Kristin Langen, Deutschlandfunk1. Platz: „Der Schein trügt“, Hannah Schwär, Caspar Schlenk, Thomas Steinmann, Capital2. Platz: „Cashburners – Die Gorillas-​Story“, Sarah Heuberger, Gründerszene/​Business Insider3. Platz: „Work hard, fall hard“, Niklas Wirminghaus, CapitalFlorian Kistler, Wirtschaftswoche: „Bin ich schon drin?“

