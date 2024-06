Normannia Gmünd: Nils Staiger kommt für die Defensive

Foto: Pless

Der Fußball-​Oberligist 1. Normannia Gmünd verstärkt sich für die Defensive: Innenverteidiger Nils Staiger kommt zur neuen Saison vom SSV Reutlingen in den Schwerzer.

Dienstag, 04. Juni 2024

Alex Vogt

1 Minute 3 Sekunden Lesedauer



Vieles haben Stephan Fichter (rechts), Sportlicher Leiter des Fußball-​Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd, und seine Kollegen wie das Präsidiumsmitglied Marco Biegert (links) schon im Laufe der Saison auf den Weg gebracht, doch auch in der Sommerpause wird noch an der einen oder anderen Stellschraube gedreht. In der kommenden Saison soll Nils Staiger seinen Teil dazu beitragen, dass die Normannia-​Defensive weiterhin eine der besten in der Liga bleiben wird. Staiger kommt vom SSV Reutlingen in den Schwerzer.

Er ist ein Innenverteidiger und hat bereits seit 2019 an der Kreuzeiche in Reutlingen gekickt. Trotz seiner erst 25 Jahre bringt er somit allerhand (Oberliga-)Erfahrung mit in den Schwerzer. Er ist aber nicht auf die defensive Zentrale festgelegt, sondern könnte, wenn nötig, auch auf die linke Seite ausweichen – offensiv wie defensiv. „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung bei der Normannia. Nach vielen guten Gesprächen bin ich überzeugt davon, dass dies der richtige Schritt für mich ist“, blickt Staiger bereits voller Vorfreude auf das neue Umfeld.

Mit diesem Neuzugang hat auch Stephan Fichter abermals unter Beweis gestellt, dass er sein Geschäft versteht. „Nils ist erst 25, hat aber schon sieben Jahre in der Oberliga gespielt. Das alleine spricht schon für sich. Dazu kommt, dass wir mit ihm einen Linksfuß in der Innenverteidigung haben, das hatten wir bislang auch noch nicht“, freut sich Gmünds Macher, Staiger vom Weg der Normannia überzeugt zu haben.





Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



262 Aufrufe

254 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen