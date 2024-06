Stadtfest 2024: Metzgersritt abgesagt

Der Metzgersritt ist seit vielen Jahren fester Bestandteil des Stadtfest. Archiv-​Foto: gbr

Der Metzgersritt gehört fest zum Gmünder Stadtfest, ist seit Jahrzehnten Tradition. Doch dieses Jahr wird er abgesagt. Das teilt die Stadtverwaltung am Dienstag mit.

Dienstag, 04. Juni 2024

Sarah Fleischer

35 Sekunden Lesedauer



„Die Organisatoren des Metzgerritts haben sich entschlossen, aufgrund des Todes von Albert Scherrenbacher in diesem Jahr auf die Durchführung des Metzgerritts anlässlich der Eröffnung des Stadtfestes zu verzichten“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Touristik und Marketing als Veranstalter des Stadtfestes akzeptiere diese Entscheidung natürlich, so Organisator Robert Frank, obwohl er der Meinung sei, dass es sicherlich auch im Interesse von Albert Scherrenbacher gewesen wäre, diese Tradition nicht auszusetzen.

Sonst läuft das Stadtfest allerdings wie in den Jahren zuvor: Der Fassanstich mit Oberbürgermeister Richard Arnold und musikalischer Umrahmung durch die Stadtkapelle Schwäbisch Gmünd findet wie gewohnt um 19 Uhr auf der Bühne am Oberen Marktplatz statt.





Mehr Neuigkeiten aus der Region finden Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



460 Aufrufe

142 Wörter

47 Minuten Online



Beitrag teilen