Straßdorf: Alt-​Ortschaftsrat Paul Stummer verstorben

Foto: RZ-​Archiv

Der kunstsinnige Stuckateurmeister Paul Stummer war 15 Jahre lang Ortsvorsteher von Straßdorf. Zudem wirkte er aktiv im Förderverein des Gmünder Stadtteils mit, was ihm im vergangenen Jahr die Ehrenmitgliedschaft einbrachte.

Dienstag, 04. Juni 2024

Benjamin Richter

1 Minute 9 Sekunden Lesedauer



Die Kunst und das Gemeinwesen lagen ihm gleichermaßen am Herzen: Die Menschen in Gmünd und vor allem im Stadtteil Straßdorf trauern um Paul Stummer, der am vergangenen Donnerstag im Alter von 88 Jahren verstorben ist.

Als aktiver Bürger und Unternehmer brachte sich Stummer über 25 Jahre im Ortschaftsrat Straßdorf ein und setzte sich dort in engagierter Weise für die Belange seiner Ortschaft ein, heißt es in einem Nachruf, den Oberbürgermeister Richard Arnold und Ortsvorsteher Werner Nußbaum im Namen von Bürgerschaft, Gemeinderat, Ortschaftsrat, Ortschaftsverwaltung und Förderverein unterzeichneten.

Paul Stummer kam 1936 im Sudetenland zur Welt und kam mit seinen aus der Heimat vertriebenen Eltern nach Schwäbisch Gmünd, wo er 1951 eine Stuckateurlehre begann. Als junger Meister gründete er 1964 einen eigenen Betrieb, den inzwischen sein Enkel Richard leitet.

Von 1985 bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 2000 war Stummer Ortsvorsteher von Straßdorf. Er wirkte maßgeblich an der Gründung des Straßdorfer Fördervereins mit, zu dessen Ehrenmitglied er im vergangenen Jahr ernannt wurde.

Sieben Jahrzehnte lang war der kunstsinnige Stuckateurmeister darüber hinaus in der Gmünder Kunstszene aktiv, zeigte seine farbigen Reliefarbeiten unter anderem beim Kunstverein in der Kornhaus-​Galerie.

„Sein Einsatz für die Wege zur Kunst und bei der Schaffung des Jugendraums waren einmalig und vorbildlich“, würdigen Stadt– und Ortsverwaltung Paul Stummers Vermächtnis. „Für dieses großartige Engagement im Interesse der Allgemeinheit sind wir ihm zu großem Dank verpflichtet.“ Die Stadt Schwäbisch Gmünd werde das Andenken an Paul Stummer stets in hohen Ehren halten.





