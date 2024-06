TSGV Waldstetten: Marcel Mädel kehrt in die Heimat zurück

Durch das Karriereende von Marcel Waibel sind die Verantwortlichen beim Fußball-​Landesligisten TSGV Waldstetten gezwungen gewesen, etwas in der Spitze zu tun. Und mit Marcel Mädel sind die beiden Sportlichen Leiter Lukas Hartmann (rechts auf dem Bild) und Mario Rosenfelder knapp vor der eigenen Haustüre fündig geworden.

Dienstag, 04. Juni 2024

Alex Vogt

49 Sekunden Lesedauer



Der Waldstetter, der rund 300 Meter entfernt vom Stadion „Auf der Höhe“ wohnt, hat nun seine Zusage gegeben. Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Waldstetter um die Dienste von Marcel Mädel bemüht hattenSeit 2020 kickt Mädel für den Landesligisten TSV Bad Boll, schnürte davor auch die Schuhe unter anderem für den SC Geislingen. Allerdings spielte Mädel in der Jugend für den TSGV und ist noch immer wohnhaft in der Gemeinde, er ist ein Waldstetter Junge.„Bei Marcel haben wir es immer wieder versucht, nun freuen wir uns, dass es endlich geklappt hat mit einem Wechsel“, sagt Mario Rosenfelder über den 29-​jährigen Stürmer. Schmunzelnd fügt er an: „Gegen uns hat er immer richtig gute Spiele gemacht. Er ist ein Knipser, von ihm erhoffen wir uns natürlich einiges in unserer Offensive.“ Mädel soll vor allem Melih Furkan Zenen unterstützen, der seine Treffsicherheit bereits unter Beweis stellen konnte.

