„Auch wir profitieren von Europa“: Landrat Bläse ruft zur Wahl auf

Foto: RZ-​Archiv

„Wer nicht wählt, verzichtet auf das wichtigste Recht“, schreibt der auch als Kreiswahlleiter wirkende Landrat Joachim Bläse. Er ruft alle Wahlberechtigten im Ostalbkreis auf, am Sonntag ihre Stimme abzugeben — und nennt dafür gute Gründe.

Mittwoch, 05. Juni 2024

Benjamin Richter

53 Sekunden Lesedauer



Vor der Kommunal– und Europawahl am Sonntag hat sich Landrat Dr. Joachim Bläse in seiner Funktion als Kreiswahlleiter mit einem Wahlaufruf an alle Wahlberechtigten gewendet.

„Auch wir im Ostalbkreis profitieren von Europa“, erinnert Bläse in seinem Schreiben an den „EUROPoint“ im Landratsamt als Schnittstelle zwischen Bürgern und EU. „Angesichts globaler Herausforderungen ist eine starke EU mit Vertreterinnen und Vertretern, die von der Bevölkerung direkt legitimiert sind, besonders wichtig“, hebt der Landrat die Relevanz der Wahl hervor.

Bei den ebenfalls am 9. Juni stattfindenden Kommunalwahlen entscheiden die Wählerinnen und Wähler im Ostalbkreis über die künftige Zusammensetzung von Ortschafts– und Gemeinderäten sowie des Kreistags.

„Diese Gremien entscheiden über Themen, die Sie und Ihre Lebenswirklichkeit direkt und unmittelbar betreffen – beispielsweise die medizinische Versorgung, Kinderbetreuung, schulische Angebote, Rahmenbedingungen für Unternehmen über Straßenbau, Verkehr und ÖPNV bis hin zur Ver– und Entsorgungsinfrastruktur“, wendet sich Joachim Bläse mit einer Aufzählung an die Menschen im Landkreis.

Und er appelliert: „Nutzen Sie Ihr Wahlrecht, denn wer nicht wählt, verzichtet auf das wichtigste Recht in unserem demokratischen Staatswesen!“





