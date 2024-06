Das Alte Rom: noch heute lebendig

Es ist nicht nur unser Kalender, der seinen Ursprung in der ewigen Stadt hat. Auch Senat, Spartacus oder Kommunismus – ohne Rom sind viele Dinge undenkbar.

Wann ist das römische Weltreich untergegangen? Eigentlich nie, schreibt der italienische Journalist Aldo Cazzullo. In „Ewiges Imperium“ schildert der stellvertretende Chefredakteur des „Corriere della Sera“, wie das Römische Reich die westliche Welt bis heute beeinflusst. Es lebt weiter in unserer Art zu denken, zu sprechen und zu bauen und prägt bis heute Teile der westlichen Kultur und der Politik. Und ohne Rom hätte es auch nie ein christliches Abendland gegeben. Da sind etwa die politischen Begriffe: Italien ist wie auch Deutschland oder Frankreich eine Republik, abgeleitet vom lateinischen res publica, der „öffentlichen Sache“. In Frankreich, Italien oder auch in Berlin gibt es einen Senat, ebenfalls eine römische Wortschöpfung.





