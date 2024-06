FC Durlangen: Bezirksliga-​Klassenerhalt ist perfekt

Das am Samstag witterungsbedingt ausgefallene Spiel in der Fußball-​Bezirksliga Ostwürttemberg zwischen dem FC Durlangen und dem TV Steinheim ist an diesem Mittwoch nachgeholt worden. Die Hausherren siegten klar mit 4:1 (2:0).

Mittwoch, 05. Juni 2024

Alex Vogt

Der FC Durlangen spielt auch in der Saison 2024/​25 in der Bezirksliga Ostwürttemberg. Mit einem 4:1-Heimsieg im letzten Saisonspiel über den Tabellenletzten TV Steinheim überholte die Mannschaft von Soner Nergiz noch die beiden Konkurrenten Sportfreunde Lorch und SV Lauchheim und rangiert in der Bezirksliga-​Abschlusstabelle mit 38 Punkten auf dem elften Tabellenplatz. Als vierter Absteiger in die A-​Liga steht somit der SV Lauchheim fest.





