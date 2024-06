Fernwärme-​Teuerung erhitzt Bettringer

Der explodierende Fernwärmepreis besorgt viele Bettringerinnen und Bettringer. 150 kamen zur Sitzung des Ortschaftsrats, um die Antworten von Stadtwerke-​Chef Peter Ernst auf ihre Fragen zu bekommen. Am Ende blieben viele Fragezeichen.

Warum die Ausführungen Stadtwerkechef Peter Ernst die Anwesenden nicht zufrieden stellten, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



„Wir sind dafür als Ortschaftsrat eigentlich nicht zuständig. Aber ich wollte das Thema auf die Tagesordnung setzen, weil es den Menschen unter den Nägeln brennt“, eröffnete Ortsvorsteher Karl-​Andreas Tickert die Sitzung des Bettringer Ortschaftsrates am Montagabend. Damit hatte er offenbar den Nerv der Bettringer getroffen. „Jetzt bin ich 35 Jahre im Ortschaftsrat. So viele Besucher wie heute, habe ich noch nie erlebt“, begrüßte er die mehr als 150 Besucher, die sich Antworten auf ihre Fragen zur Kostenexplosion im Fernwärmenetz Bettringen Nord-​West erwarteten.„Dies ist keine Bürgerversammlung“, erinnerte Tickert an die Regularien und erläuterte, dass er im Vorfeld die ihm bekannten Fragen der „Interessengemeinschaft Fernwärme“ an den Geschäftsführer der Stadtwerke, Peter Ernst, zur Beantwortung weitergeleitet habe.Im Laufe des Abends ließ er dann doch ein Dutzend Fragen aus dem Publikum zu. Diese machten allesamt deutlich: Es gibt seitens der betroffenen Bürger keine befriedigenden Antworten der Stadtwerke, denen zu wenig Transparenz und im Vergleich mit anderen Wärmeversorgern ein schlechtes Management zum Nachteil der Kunden vorgeworfen wird. „Das lassen wir uns nicht gefallen“, war dazu die mit viel Beifall beklatschte Stellungnahme eines Vertreters der „Interessengemeinschaft Fernwärme“.

