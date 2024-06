Hochwasserhilfe in Alfdorf gut aufgestellt

Foto: fleisa

In Alfdorf hatte das Hochwasser von Sonntag auf Montag beträchtlichen Schaden angerichtet. Die Aufräumarbeiten laufen weiterhin, der Verein Füreinander Alfdorf hat unterdessen eine Spendenkampagne für finanzielle Hilfe organisiert.

Mittwoch, 05. Juni 2024

Sarah Fleischer

34 Sekunden Lesedauer





Da oft wohl dennoch materieller Schaden entstanden ist, hat der Verein Füreinander Alfdorf eine Spendenkampagne ins Leben gerufen. „Die läuft ziemlich gut“, freut sich 2. Vorsitzende Simone Latosik.





Wie viel Geld bereits gespendet wurde und ob sich schon Hilfesuchende bei ihr gemeldet haben, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



In Alfdorf waren besonders niedrig gelegene Teilorte vom Hochwasser betroffen, darunter einige Mühlen: Hagerwaldsee, Heinlesmühle, Hagmühle, Voggenbergmühle und Buchengeherener Sägmühle. „Das Wasser hat sich relativ schnell in die Fläche verteilt, die Täler sind ausreichend breit“, so Bürgermeister Ronald Krötz. So hatten die evakuierten Bewohner recht schnell in ihre Häuser zurückkehren können.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



310 Aufrufe

137 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen