Lorcher Gymnasium Friedrich II erneut sportlichste Schule Württembergs

Foto: gfl

Das Lorcher Gymnasium Friedrich II. verteidigt weiterhin seinen Titel als sportlichste Schule in Württemberg. Passenderweise soll ab dem kommenden Schuljahr das Sportprofil an der Schule starten.

Mittwoch, 05. Juni 2024

Sarah Fleischer

42 Sekunden Lesedauer







Mehr über die Bedeutung von Sport am GF II und das Sportprofil lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Der Württembergische Landessportbund (WLSB) hat die Sieger des Schulwettbewerbs Deutsches Sportabzeichen 2023 in Stuttgart für ihr großes Engagement ausgezeichnet. 24 Schulen, jeweils die sechs Bestplatzierten in vier Kategorien, erhielten Urkunden und Sachpreise. Bereits zum 28. Mal fand der Sportabzeichen-​Wettbewerb statt. Unter den Schulen, die eine Auszeichnung erhielten, war zum wiederholten Mal das Lorcher Gymnasium Friedrich II.Die Auszeichnungen werden an diejenigen Schulen aus Württemberg vergeben, bei denen – gemessen an der Gesamtschülerzahl – prozentual die meisten Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte das Deutsche Sportabzeichen erfolgreich abgelegt haben. Dabei belegte das Gymnasium Friedrich II. in der Kategorie der Schulen von 301 bis 500 Schülerinnen und Schülern den 1. Platz und verteidigte damit den Titel als sportlichste Schule aus dem vorherigen Jahr.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



339 Aufrufe

168 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen