Mehr als 600 Menschen protestieren gegen Schleich-​Schließung

Mehr als 600 Menschen haben sich am Mittwochabend auf dem Gmünder Marktplatz zusammengefunden, um Solidarität mit den 240 Schleich-​Beschäftigten und deren Familien zu zeigen. Das Traditionsunternehmen will seinen Stammsitz in Herlikofen schließen und den Firmensitz nach München zu verlagern.

Mittwoch, 05. Juni 2024

Jürgen Widmer

Die Schleich-​Mitarbeiter hätten all die Jahre in Krisen immer wieder Opfer gebracht, erinnerte er, und seien, Dank ihres Ideenreichtums, immer wieder gestärkt daraus hervorgegangen. Auch von daher könne er die Konzernentscheidung nicht verstehen.





Was die Vertrteer des gemeidnerats, der Gwerkschaft und vor allem der Beschäftigten auf der Kundgebung sagten, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Dort erfahren sie auch, wie kreativ die Schleichianer ihren Widerstand leisten.



„Gmünd ist das Herz von Schleich!“ Dieser Satz war während der Protestkundgebung immer wieder zu hören und zu lesen. Dieses Herz soll jetzt aber nach dem Willen der Unternehmensleitung herausgerissen und nach München verpflanzt werden.„Das werden wir aber so nicht hinnehmen“, so Oberbürgermeister Richard Arnold (CDU). Er hatte zu einer Solidaritätskundgebung der gesamten Stadtgesellschaft auf den Marktplatz gerufen und 600 Menschen waren diesem Aufruf gefolgt. Darunter auch sämtliche Gruppierungen des Gemeinderats, „unabhängig von Parteizugehörigkeit und sexueller Orientierung“, wie Arnold kommentierte.Er stellte klar, dass exakt die Mitarbeiter in Gmünd Schleich zu einer liebenswerten Marke gemacht hätten. „Soll es soweit kommen, dass diese Figuren nur noch mit schlechtem Gewissen gekauft werden können?“, fragte er. Natürlich sparte er auch an Seitenhieben auf das Schicki-​Micki-​München nicht. „Wir sind international, haben Gefühl für internationale Trends, sind bodenständig und sparsam“, beschrieb er Gmünd.

