Nach dem Hochwasser: So geht es in Täferrot weiter

Fotos: hs

Im Tal der immer noch hochwasserführenden Lein ist ein Tag nach den teils katastrophalen Überflutungen das große Aufräumen angesagt. So beispielsweise bei der Familie Reichert in Täferrot.

Mittwoch, 05. Juni 2024

Sarah Fleischer

50 Sekunden Lesedauer







Wie die Aufräumarbeiten bei den Reicherts und anderen Täferrotern laufen und was ihnen dabei Hoffnung und Mut gibt, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Am Montag war es ein Bild zum Heulen: Eines der ältesten Gebäude des Dorfes, von Privatleuten liebevoll renoviert, stand im historischen Mühlenviertel von Täferrot mitten in den schmutzig-​lehmigen Fluten. Auch Sandsackbarrieren konnte das rund 400 Jahre alte Gebäude nicht mehr vor den Wassermassen retten. Ähnlich erging es auch den Nachbarn, deren Häuser direkt an der Lein liegen. Den historischen Bauernhof hatten Reiner und Gabriele Reichert liebevoll und denkmalgerecht restauriert und zu einem Wohn– , Praxis– und Seminardomizil hergerichtet. Wie Gabriele Reichert erzählt, will sich die Familie mit dem Anwesen einen Lebenstraum erfüllen. Sie ist Heilpraktikerin und bietet zusammen mit ihrem Mann auch Workshops und Seminare an. Der handwerklich begabte Reiner Reichert hatte zunächst das Wohnhaus, zuletzt auch den alten Kuhstall renoviert und umgebaut. Auf einem wunderschönen Dielenboden im Kuhstall fanden bereits erste Veranstaltungen statt. Doch dann kam die Flut und zerstörte Vieles. Aber nicht den Lebenstraum.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



918 Aufrufe

201 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen