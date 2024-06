Schleich schließt Herlikofen: Das sagen Beschäftigte

Bei der Kundgebung gegen die Pläne der Geschäftsführung von Schleich waren auch viele aktuelle und ehemalige Beschäftigte dabei. Viele fühlen sich verraten. Ein Wort fällt immer wieder: „Herzblut“.

Mittwoch, 05. Juni 2024

Sarah Fleischer

Fast 30 Jahre lang hat Detlef Selke bei Schleich gearbeitet, erst in der Produktion, dann die vergangenen zwei Jahre in der Entwicklung. „Wir hatten eigentlich damit gerechnet, dass es erstmal mehr Entlassungen gibt, wie in den Jahren zuvor“, sagt er. Dass dann verkündet wurde, dass der Standort Herlikofen komplett geschlossen wird und alles nach Prag und München verlegt werden soll, sei ein Schock gewesen. „Wir haben Beschäftigte, die erst seit ein paar Wochen da sind, aber auch Leute, die seit 30 Jahren für Schleich arbeiten, und alles dazwischen.“ Bei einigen seien Tränen geflossen.





Wie es für ihn und seine Kollegen weitergeht und was sie zu den Plänen der Geschäftsführung zu sagen haben, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



