Torwart Silas Baur wechselt zum VfR Aalen

Foto: VfR

Mit Silas Baur präsentiert der VfR Aalen den nächsten externen Neuzugang für die neue Saison. Der Torwart wechselt von Tennis Borussia Berlin zum künftigen Fußball-​Oberligisten auf die Ostalb.

Mittwoch, 05. Juni 2024

Alex Vogt

30 Sekunden Lesedauer



Ausgebildet wurde der gebürtige Ulmer in den Nachwuchsmannschaften des 1. FC Heidenheim, des SSV Ulm 1846, der Stuttgarter Kickers und des 1. FC Kaiserslautern. In der abgelaufenen Spielzeit kam der 20-​Jährige auf sieben Einsätze in der NOFV-​Oberliga Nord.„Wir freuen uns, dass wir mit Silas Baur einen talentierten Torwart für unseren VfR gewinnen konnten. Er passt sehr gut in unsere Philosophie, hat viel Potenzial zur Weiterentwicklung und kommt hier aus der Region. Er wird menschlich auch sehr gut in unser neues Torwart-​Team passen“, äußert sich das VfR-​Präsidiumsmitglied Michael Schäfer zu Silas Baur.

