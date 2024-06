Balaban wird Trainer beim SV Hussenhofen

Samet Balaban wird in der Saison 2024/​25 Cheftrainer bei seinem Heimatverein SV Hussenhofen. Als Co-​Trainer wird ihn beim Fußball-​A-​Ligisten künftig Recep Kirli unterstützen. Das hat der SVH an diesem Donnerstag in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

Donnerstag, 06. Juni 2024

Alex Vogt

Schon zwei Spieltage vor dem Ende der Saison 2023/​24 trennte sich der SV Hussenhofen von seinem Trainer Georgios Vasiliadis, mit dem ursprünglich über diese Spielzeit hinaus geplant war. „Leider hat die Chemie zwischen einem Großteil der Mannschaft und dem Trainer nicht mehr gepasst und es fehlte auch der Glaube, dass sich dies in der neuen Saison ändert“, wird Christoph Kottmann (Bildmitte) in der Pressemitteilung zitiert. „Daher haben wir uns entschieden, frühzeitig einen Schlussstrich zu ziehen, um für die neue Runde planen zu können. Wir bedanken uns bei Georg für seinen großen Einsatz und sein Engagement für den SV Hussenhofen“, so der SVH-​Abteilungsleiter weiter.

Samet Balaban (rechts auf dem Bild) wird nun Cheftrainer beim SV Hussenhofen. „Samet ist aktuell schon auf und neben dem Platz für den SV Hussenhofen extrem wichtig. Er ist zwar noch ein junger Trainer mit erst einer Trainerstation beim SV Pfahlbronn, aber wir haben vollstes Vertrauen in Samet, dass er den SV Hussenhofen nach dem Generationswechsel, der aktuell ansteht, in eine erfolgreiche Zukunft führt“, sagt SVH-​Vorstand Johannes Hirsch. Co-​Trainer von Balaban wird Recep Kirli, der bereits selbst in der Jugend für den SV Hussenhofen aktiv war.



