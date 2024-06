Brand auf dem Bauernhof: Alle Tiere gerettet

Am Mittwochmorgen war im Wohn– und Stallgebäude des Rehnenhofs direkt an der B 298 ein Strohlager in Brand geraten und löste einen personalintensiven Großeinsatz mehrerer Gmünder Feuerwehrabteilungen aus. Durch schnelles Handeln konnten alle Tiere gerettet und ein größerer Schaden verhindert werden.

Donnerstag, 06. Juni 2024

Gerold Bauer

Beim Eintreffen der Wetzgauer Feuerwehrabteilung war der Bauernhof bereits in dichte Rauchwolken gehüllt. Der betroffene Landwirt hatte allerding noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst Löschmaßnahmen eingeleitet und den Brand zunächst schon eingedämmt. Beherzt drangen Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten am Mittwochvormittag zum brennenden Strohlager vor und konnten dort die Flammen schnell unter Kontrolle bringen, ehe diese auf die Gebäudestruktur übergriffen. Parallel dazu wurden zahlreiche Tiere aus dem total verqualmten Stall in Sicherheit gebracht – darunter eine kleine Schafherde und eine Hasenzucht.







