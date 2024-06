Geld für Wasserstoff in Ostwürttemberg – wo ist der Nutzen?

Sie wollten das Geld, jetzt bekommen der Ostalbkreis und der Landkreis Heidenheim mehr als 100.000 Euro für ihr Wasserstoff-​Projekt. Damit soll eine Pipeline geplant werden. Bloß für wen?

Donnerstag, 06. Juni 2024

Thorsten Vaas

Wieder fließt eine Menge Steuergeld in den Ostalbkreis und den Landkreis Heidenheim, um die regionalen Wasserstoff-​Ambitionen voranzutreiben, die weder mit ökonomischen, noch ökologischen Fakten in Einklang gebracht werden können. Dieses Mal geht es um eine 84 Kilometer lange Pipeline, die durch Ostwürttemberg verlaufen und Wasserstoff, kurz: H2 transportieren soll. Wie genau, soll nun konzipiert werden. Mit 107.100 Euro fördert das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-​Württemberg die Planung des Wasserstoffnetzes mit Namen H2-​Netze Ostwürttemberg (H2NOW). Was nach günstiger, sauberer Energie klingt, hat allerdings in der Region scheinbar keinen erkennbaren Nutzen.





