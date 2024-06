Hochwasserschutz im Leintal: Umweltministerinnen von Bund und Land informieren sich vor Ort

Klimaschutz, Anpassung an veränderte Klima– und Wetterbedingungen sowie Hochwasserschutz standen im Blickpunkt, als Bundesumweltministerin Steffi Lemke und Landesumweltministerin Thekla Walker am Montag in Täferrot zu Besuch waren. Unisono betonten beide, dass diese aktuellen Ereignisse nun genau analysiert würden, um nach Möglichkeiten zu suchen, wie der Hochwasserschutz verbessert werden könnte. Es geht hier um konstruktives Handeln und nicht um einen „Gummistiefel-​Termin“ der Politik.

Das Leintal ist zwar de facto beim aktuellen Hochwasser noch mit einem blauen Auge davon gekommen, aber es hat nicht viel gefehlt, dass daraus ein echter Katastrophenfall geworden wäre. Landrat Dr. Joachim Bläse, Kreisbrandmeister Andreas Straub und der Abtsgmünder Bürgermeister Armin Kiemel als Vorsitzender des Wasserverbandes Kocher-​Lein sowie weitere Bürgermeister aus dem Leintal schilderten, was vor Ort getan wurde, um sich vor der drohenden Flutwelle zu schützen. Entscheidend seien frühzeitige Warnungen und eine entsprechende Vorbereitung gewesen.

In diesem Zusammenhang wurde unterstrichen, dass die Stauseen des Wasserverbands eine wesentliche Rolle für den Hochwasserschutz spielen, aber die Unterhaltungsmaßnahmen eine große finanzielle Herausforderung für die Kommunen seien. Die beiden Ministerinnen machten deutlich, dass Klimaschutz und Maßnahmen zur Anpassung an ein verändertes Klima sehr große Investitionen erforderlich machen. Dies müsse ein Gemeinschaftsaufgabe aller Ebenen vom Bund bis zu den Kommunen sein.





