Lorch: Infoveranstaltung zu Glasfaserausbau

Bei einer Veranstaltung der Firmen „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG), Stiegler und O2 in der Remstalhalle in Waldhausen wurde über den geplanten Ausbau des Glasfasernetzes in Lorch informiert. Das Interesse war groß, wie die fast vollständig gefüllte Halle zeigte.

Donnerstag, 06. Juni 2024

Sarah Fleischer

Die Glasfaserleitungen werden von der Firma UGG verlegt, unabhängig von der Zahl der Verträge die in den jeweiligen Straßenzügen von Anliegern geschlossen werden. „Dies ist eine Investition in die Zukunftstechnologie Glasfaser“, wurde betont.





Ob die betroffenen Haushalte ihren bisherigen Internetanbieter behalten dürfen und bis wann der Ausbau abgeschlossen sein soll, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Betroffen vom privatwirtschaftlichen Bau des Glasfasernetzes sind nur die Gebiete, in denen kein öffentlich geförderter Ausbau vorgesehen ist.Welche Straßenzüge das genau sind, wurde gleich zu Beginn der Veranstaltung auf einer Karte gezeigt.Bürgermeisterin Marita Funk sagte zu, dass diese Informationen demnächst auch über die Homepage der Stadt Lorch zur Verfügung stehen werden.

