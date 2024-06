Neue Ortsmitte Waldstetten: Die Situation nach dem Hochwasser

Foto: hs

Die neue Waldstetter Ortsmitte am Fuße des historischen Kirchbergs nimmt zusehends Gestalt an. Allerdings war genau dieser Bereich auch vom Hochwasser betroffen. Wie ist die aktuelle Lage?

Donnerstag, 06. Juni 2024

Sarah Fleischer

38 Sekunden Lesedauer



Schon seit 2015 wird an der neuen Ortsmitte von Waldstetten gefeilt. Damals wurde auch im Rahmen eines Planungswettbewerbs und einer Bürgerbeteiligung grünes Licht für die Neugestaltungspläne gegeben, die aktuell umgesetzt werden. Die neue Wohnanlage unterhalb des Kirchbergs mit seiner historischen Bebauung steht. Der Neu– beziehungsweise Rohbau des Rathauses schräg gegenüber hat jetzt den Bereich des Erdgeschosses erreicht. In dieser zentralen Lage sind nun die neuen baulichen Akzente gesetzt, wobei die Beton-​Vorgängerbauten aus der schnelllebigen Wirtschaftwunderzeit alles andere als Schmuckstücke waren.



Beide Bauvorhaben sind jedoch noch nicht abgeschlossen — und liegen in dem Gebiet, das vom Hochwasser am Wochenende betroffen war.





Ob es an den Baustellen Schäden gab und wie man sich künfitg gegen solche Vorkommnisse schützen will, steh am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



607 Aufrufe

153 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen