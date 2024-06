TSV Alfdorf/​Lorch/​Waldhausen holt Kaumann

Mit Dennis Kaumann kommt ein torgefährlichen Spielmacher vom letztjährigen Ligakonkurrenten TV Steinheim zum Handball-​Verbandsligisten TSV Alfdorf/​Lorch/​Waldhausen.

Wie Laurenz passt Kaumann mit seiner Routine und Führungsqualität hervorragend in das Anforderungsprofil der TSV-​Verantwortlichen. Er war in den vergangenen Jahren der Dreh– und Angelpunkt des Steinheimer Angriffsspiels und ist zudem noch torgefährlich. So zählte er in der Saison 2023/​24 mit 141 Treffern zu den Top Drei der Verbandsliga-​Torschützen. Und dies als Spielmacher, dessen Hauptaufgabe eigentlich darin liegt, seine Nebenleute und Kreisläufer einzusetzen. Das hat Kaumann mit mindestens ebenso vielen Assists unter Beweis gestellt. Jochen Heller, Sportlicher Leiter des TSV, hatte den in Göppingen lebenden und in Lorch arbeitenden Dennis Kaumann schon länger auf dem Zettel.





Mehr zu diesem TSV-​Neuzugang lesen Sie im Bericht von Klaus Hinderer in der Rems-​Zeitung vom 7. Juni.



Kürzlich hat der TSV Alfdorf/​Lorch/​Waldhausen um den neuen Spielertrainer Aleksa Djokic den Zugang von Rückraumspieler Sascha Laurenz vermeldet. Nun können die TSVler den nächsten erfahrenen Neuen präsentieren. Der 32-​jährige Mittelmann Dennis Kaumann führt ab der nächsten Saison beim TSV ALLOWA Regie.

