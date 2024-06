Warnung zu Erdrutsch bei Degenfeld

Foto: hs

Am Dienstag hatte sich in Folge des starken, andauernden Regens am Furtlepass ein Hang samt Bäumen gelöst. Land– und Forstwirte bitten darum, „Katastrophen-​Tourismus“ aus Sicherheitsgründen zu unterlassen.

Donnerstag, 06. Juni 2024

Sarah Fleischer

28 Sekunden Lesedauer



Der Erdrutsch am Furtlepass auf der Degenfelder Seite lockt offenbar viele Schaulustige an. Betroffene Land– und Forstwirte aus Degenfeld bitten auch Wanderer und Radfahrer dringend darum, sich im Sinne ihrer eigenen Sicherheit von dem ins Rutschen gekommenen Berghang fernzuhalten — das gilt sowohl für den Talbereich, als auch für das Plateau nahe des Wegs zum Bernhardus. So sollen außerdem Flurschäden vermieden werden. Es könne zudem nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Erdbewegungen vergrößern und sich noch mehr Geröll mit Bäumen in Bewegung setzen.

