Wegen Arbeiten nach Hochwasser: Straße von Pfahlbronn nach Breitenfürst dicht

Symbolfoto: Gemeinde Alfdorf

Die Landesstraße von Alfdorf-​Pfahlbronn nach Welzheim-​Breitenfürst wird kurzfristig bis voraussichtlich Samstag auf Höhe des Umspannwerks gesperrt. Grund sind Arbeiten an der dortigen Ethylen-​Pipeline nach dem Hochwasser. Über eine Fackel wird der Stoff kontrolliert abgebrannt.

Donnerstag, 06. Juni 2024

Benjamin Richter

Die Alfdorfer Gemeindeverwaltung, schreibt Bürgermeister Ronald Krötz am Mittwochabend, sei kurzfristig darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass an der Ethylen-​Pipeline, die auch durch das Gebiet der Gemeinde Alfdorf verläuft, vorsorglich Überprüfungen durch eine Fachfirma durchgeführt werden.

Hierzu ist seit Mittwoch bis voraussichtlich Samstag die Landesstraße 1155 zwischen Alfdorf-​Pfahlbronn und Alfdorf-​Haghof voll gesperrt. Anlass ist das Hochwasserereignis und ein dadurch entstandener Hangrutsch im Bereich einer benachbarten Gemeinde.

In der Folge hat sich der Betreiber der Pipeline als Vorsichtsmaßnahme für eine Entleerung des Abschnitts zwischen Pfahlbronn und Rettersburg entschieden, auch wenn die Pipeline nicht beschädigt wurde. Hierzu soll in der Nähe des Umspannwerkes bei Pfahlbronn über eine Fackel das Ethylen kontrolliert abgelassen werden. Der Bereich muss hierzu vorsichtshalber auf einer Länge von 500 Metern gesperrt werden.

Während der kontrollierten Entleerung der Pipeline über eine Fackel wird an dieser eine fünf bis zehn Meter hohe Flamme entstehen, hierbei kann es auch zu Geräuschentwicklung kommen. Die Fackel soll laut Wartungsfirma bis zu zwei Tage brennen.

Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Überörtlicher Verkehr wird gebeten, über die B 29 bei Lorch auszuweichen. Der lokale Verkehr wird von Pfahlbronn über Rienharz nach Welzheim und zurück umgeleitet. Das zuständige Busunternehmen hat mitgeteilt, dass die Linie 266 über Rienharz fährt und die Haltestellen Bethel bis Pfahlbronn, Welzheimer Straße ersatzlos in beide Richtungen entfallen.





