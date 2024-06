Diese Möglichkeiten haben die Wähler bei der Kommunalwahl

Bei der Europawahl genügt ein Kreuz. Bei den Kommunal– und Kreistagswahlen können Wählerinnen und Wähler dagegen Stimmen häufeln oder Bewerber aus mehreren Wahlvorschlägen mischen. Wie sich Fehler bei der Wahl vermeiden lassen.

Freitag, 07. Juni 2024

Franz Graser

Alle fünf Jahre werden in Baden-​Württemberg die Kommunalparlamente und Kreistage gewählt. Diese Wahlen unterscheiden schon dadurch von allen anderen, weil die Wahlberechtigten zum Teil schon Wochen vor dem Wahltermin die umfangreichen Wahlunterlagen zugeschickt bekommen. Damit haben die Wahlberechtigten die Chance, ihren Stimmzettel in Ruhe zu studieren und auszufüllen.





Denn die Kommunalwahl ist eine Persönlichkeitswahl. Die Parteien und Wählervereinigungen nominieren zwar Listen mit ihren Bewerberinnen und Bewerbern. Die Wahlberechtigten haben es aber in der Hand, nur die Kandidatinnen und Kandidaten zu wählen, die sie für richtig halten. Es ist sogar möglich, für Bewerberinnen und Bewerber unterschiedlicher Listen zu stimmen.





Das sorgt für großformatige Stimmzettel und einen zeitraubenden Auszählungsprozess – zugleich aber haben die Wählerinnen und Wähler bei keiner anderen Wahl so viele Einflussmöglichkeiten. Denn weder bei der Europawahl noch bei der Bundestagswahl haben sie die Möglichkeit, die Zusammensetzung der Wahlliste selbst zu gestalten.





Der wichtigste Unterschied zu einer Bundestags– oder Europawahl ist die Zahl der Stimmen. Alle Wahlberechtigten haben bei der Gemeinderatswahl so viele Stimmen, wie Sitze im Gemeindeparlament zu vergeben sind. Der Stimmzettel für die Wahl zum Gemeinderat enthält deshalb die Wahlvorschläge aller Listen, die in der jeweiligen Gemeinde zur Wahl stehen. Bei der Kreistagswahl im Ostalbkreis ist das Kreisgebiet in acht Wahlkreise eingeteilt: Hier hat jeder Wahlberechtigte so viele Stimmen, wie im betreffenden Wahlkreis Sitze zu vergeben sind. In der Stadt Aalen sind es 14 Mandate, in Schwäbisch Gmünd zwölf. In den übrigen Wahlkreisen sind zwischen fünf und acht Sitze zu verteilen.





Wie Sie Fehler beim Ausfüllen der Stimmzettel vermeiden, lesen Sie in der heutigen Ausgabe der Rems-​Zeitung.



