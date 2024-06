Gmünd: Mann am Rand des Stadtfests mit Messer schwer verletzt

Ein Vorfall überschattet den Stadtfest-​Freitag in Schwäbisch Gmünd: Wie die Polizei mitteilt, ist am Abend in der Ledergasse ein Mann bei einer Auseinandersetzung durch ein Messer schwer verletzt worden.

Freitag, 07. Juni 2024

Benjamin Richter

In der Ledergasse am Rand des Stadtfest-​Gebiets in der Gmünder Innenstadt ist nach Angaben der Polizei gegen 19.32 Uhr ein Streit zwischen mehreren Personen eskaliert. Dabei wurde ein Mann durch ein Messer schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn umgehend in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm im Rahmen der Fahndung mehrere mutmaßlich beteiligte Personen vorläufig fest. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.







