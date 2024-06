In Bildern: Der Stadtfest-​Freitag in Gmünd

Am Stadtfest-​Wochenende verwandelt sich die Innenstadt von Schwäbisch Gmünd wieder in eine Partymeile. Eindrücke vom ersten Abend der großen Fete mit sieben Bühnen gibt es in unserer Bildergalerie.

Freitag, 07. Juni 2024

Benjamin Richter

Auf den Bühnen am oberen Marktplatz, Johannisplatz, Kornhausplatz, Münsterplatz, Mühlbergle, Freudental und Marktgässle bewegt sich das musikalische Programm in ganz unterschiedlichen Genres, von klassischem Rock über Pop und Punk bis zu elektronischer Tanzmusik.

Da dauerte es am Freitagabend nicht lange, bis die Besucherinnen und Besucher hier und da mitwippten, mithüpften – oder auch das Tanzbein zu lateinamerikanischer Musik im Salsa-​Stil schwangen, wie am Durchgang zwischen Marktplatz und Johannisplatz.

Bei alledem können die zahlreichen Gäste auf ein vielfältiges Bewirtungsangebot zurückgreifen, bei dem viele internationale Leckerbissen vertreten sind.





