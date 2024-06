Kegeln: Stefan Krieg vertritt Ostalb bei Deutscher Meisterschaft

Foto: Krieg

Kegler Stefan Krieg aus Waldstetten hat sich mit dem Titel des Württembergischen Vizemeisters für die Deutschen Meisterschaften in München qualifiziert. An diesem Samstag startet die Runde der besten 16. Diese will Krieg unbedingt überstehen – trotz gedrosselter Vorbereitung.

Freitag, 07. Juni 2024

Benjamin Richter

53 Sekunden Lesedauer



Für Stefan Krieg waren die Württembergischen Meisterschaften vor zwei Wochen quasi ein Heimspiel: Am ersten Wettkampftag maßen sich die besten Kegler aus dem Schwabenland in Geislingen, wo der 23-​Jährige Automobilwirtschaft studiert, am zweiten Tag im benachbarten Lonsee.

Dass der Waldstetter vor dieser fast heimischen Kulisse den Silberrang erreichte – eine überzeugende Leistung. Und doch trübte ein Wermutstropfen die Freude über die Vizemeisterschaft, die die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften in München bedeutete.

„Ich habe mich am ersten Tag verletzt“, legt Stefan Krieg dar, dass er den Wettkampf nur unter Schmerzmitteln habe zu Ende spielen können. Nach einem recht knappen Finale habe er sein selbst gesetztes Ziel im 27-​köpfigen Teilnehmerfeld zwar dennoch erreicht. Doch zur Siegerehrung in Lonsee war bereits klar, dass sich Krieg auf die DM nicht in der gewohnten Weise würde vorbereiten können.





Mit welchen Erwartungen Stefan Krieg am Samstag in die Deutsche Meisterschaft geht und wer aus seiner Sicht der Favorit auf den Titelgewinn ist, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 8. Juni. Die komplette Ausgabe gibt es auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



270 Aufrufe

212 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen