Landrat Bläse für Verbleib der Firma Schleich in Herlikofen

Foto: schleich

Landrat Joachim Bläse setzt sich für den Verbleib der Firma Schleich in Herlikofen ein, unter anderem mit einem Schreiben an die Geschäftsleitung. Und er hegt einen Verdacht, was die eigentlichen Motive der Firma angeht.

Freitag, 07. Juni 2024

Sarah Fleischer

Bläse hat sich deshalb in einem Schreiben an den CEO der Schleich GmbH gewandt. Darin betont er, dass er zwar Respekt vor einer unternehmerischen Entscheidung habe und es Wirtschaftsunternehmen freistehe, solche Beschlüsse zu fassen. „Ihre Begründung, zumindest die öffentlich kommunizierte, kann ich aber nicht nachvollziehen und kann diese vor allem als Landrat des Ostalbkreises auch so nicht stehen lassen.“





Was Bläse zu der Firmenentscheidung sagt und welche Motive er dahinter vermutet, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Aus der Presse habe der Landrat erfahren, dass Gesellschafter und Geschäftsleitung der Schleich GmbH planen, den Standort Schwäbisch Gmünd-​Herlikofen zu schließen und die Arbeitsplätze nach München und Prag zu verlagern, heißt es in einer Pressemitteilung. Aus Sicht des Landrats ist diese Entscheidung ein schwerwiegender Schlag für den Wirtschaftsraum Ostalbkreis und ganz besonders für den Raum Schwäbisch Gmünd, vor allem jedoch für die Beschäftigten. Die Schleich GmbH hat eine fast 90-​jährige Tradition am Stammsitz in Schwäbisch Gmünd-​Herlikofen und beschäftigt derzeit 241 Mitarbeiter.

