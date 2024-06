Lions-​Themenabend zu Hildegard von Bingen inspiriert Gäste

Der Lions-​Club Gmünd-​Stauferland hat der Äbtissin und Universalgelehrten Hildegard von Bingen einen literarisch-​musikalischen Abend gewidmet. Die Gäste lernten eine Frau kennen, die Grenzen überschritt – und deren Lehren über die Jahrhunderte nichts von ihrer Aktualität verloren haben.

Freitag, 07. Juni 2024

Benjamin Richter

Auf Einladung des Lions-​Clubs Gmünd-​Stauferland hat kürzlich ein literarisch-​musikalischer Abend in der Johanniskirche stattgefunden. Die Idee zu diesem Event, das Leben und Wirken der Visionärin Hildegard von Bingen zum Inhalt hatte, entstand vor über zwei Jahren. Durch Corona konnte das Programm mit mehr als 16 Akteuren erst jetzt zur Aufführung kommen.

Und was bot sich bei diesem Thema mehr an, als es als Benefizveranstaltung zugunsten einer heilenden Institution zu gestalten? So unterstützt der Lions-​Club mit den Spenden des Abends den Bunten Kreis Schwäbisch Gmünd, der Familien mit Frühgeborenen, schwerkranken Kindern und Jugendlichen begleitet.





Wie das Lieblingslied der Hildegard von Bingen heißt und welches Konzept im Mittelpunkt ihrer Lehren für eine gesunde und friedliche Welt steht, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung. Die ganze Ausgabe ist auch im iKiosk erhältlich.



Michael Belko, der Präsident des Lions-​Clubs, begrüßte die vielen Besucher in der voll besetzten Johanniskirche. Er versprach einen Abend, in dem Hildegard von Bingen in ihrer Ganzheit gezeigt würde. Und er versprach nicht zu viel. Das rund eineinhalbstündige Programm aus Lesungen, Zitaten, Orgelimprovisationen, Gesang und Ensemblemusik verging wie im Flug.

