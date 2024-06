Schwäbisch Gmünd feiert 60 Jahre Jugendhaus

Das Jugendhaus in Schwäbisch Gmünd ist für Generationen von Jugendlichen zweites Wohnzimmer, Zufluchtsort und Anlaufstelle. Auf 60 Jahre blickt das Haus in der Königsturmstraße zurück. Das wird am kommenden Samstag gefeiert.

Eine der jüngsten Herausforderungen: Corona. Das Jugendhaus konnte nicht wie gewohnt arbeiten. Doch mit einer Hotline und eins-​zu-​eins-​Betreuung wurde die Zeiteinigermaßen gut überbrückt, findet das Team. Die Zeit wurde zum Aufräumen und Renovieren genutzt, so sieht das Jugendhaus pünktlich zum Jubiläum aus wie neu.



Das große Fest findet am 15. Juni von 15 bis 24 Uhr am Jugendhaus statt — mit einem Tag der offenen Tür, Musi, Tanz, gutem Essen und zu späterer Stunde einer Party.





Mehr zum Programm und der Geschichte des Jugendhauses lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Wenn er ans Jugendhaus denkt, dann denkt Bürgermeister Christian Baron an seine eigene Jugend. Denn er, Jahrgang 1980, war selbst als Jugendlicher oft in der Königsturmstraße. Später, als junger Gemeinderat, beschäftigte er sich ebenfalls viel mit der Gmünder Jugendarbeit, deren Hauptquartier das Jugendhaus sei nunmehr 60 Jahren ist. „Ich habe hautnah miterlebt, wie sich das Jugendhaus entwickelt hat, und auch, wie sich die Jugendlichen entwickeln.“ Denn: Jede Generation sei anders, habe andere Herausforderungen, sagt Baron.

