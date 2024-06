Sonne statt „Sintflut“: Gmünder Stadtfest eröffnet

Foto: gbr

Strahlend blauer Himmel statt Dauerregen – bei der beliebten Feierei auf dem Marktplatz und an sieben Bühnen in der Innenstadt zeigt sich Schwäbisch Gmünd einmal mehr mit Petrus im Bunde. Am Freitag ging es bei bester Stimmung los, und auch am heutigen Samstag feiern Gmünder und Gäste aller Generationen noch einmal gemeinsam.

Freitag, 07. Juni 2024

Benjamin Richter

1 Minute 5 Sekunden Lesedauer



„Auf das gute Wetter in Gmünd kann man sich verlassen“, stellte Oberbürgermeister Richard Arnold gleich zum Eingang seiner Eröffnungsrede auf der Marktplatzbühne fest. Auch wenn er damit angesichts des jüngsten Hochwassers nur das Stadtfest-​Wochenende meinen konnte: „Ein Anruf bei Petrus ist in Aalen ein Ferngespräch und in Gmünd ein Ortsgespräch“, zeigte sich das Stadtoberhaupt überzeugt.

Mit Blick auf die Begleitumstände des diesjährigen Stadtfests scheute Arnold nicht vor einem biblischen Vergleich zurück: „Erst kommen die Heuschrecken“, garnierte der Rathauschef sein Zitat zu den zehn Plagen aus dem zweiten Buch Mose mit einem gehüstelten und doch gut verständlichen „Schleich“, „dann kommt die Sintflut. Nur von einem entgleisten ICE steht nichts in der Bibel.“

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher hatten sich bereits zum Auftakt des zweitägigen Fests, zu dem sich die Gmünder Innenstadt wieder in eine Partymeile für Einwohner und Gäste verwandelt, an den Biertischen vor dem Rathaus eingefunden. Auf Arnolds Bitte erhoben sich alle, um gemeinsam die „Gmünder Nationalhymne“, das Alois-​Lied, anzustimmen.





Wie der Freitagabend beim Stadtfest gelaufen ist, wie es am Samstag weitergeht und warum der Oberbürgermeister eine leise Hoffnung auf 300 Fässer Freibier im kommenden Jahr hegt, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 8. Juni. Erhältlich auch im iKiosk. Zur Bildergalerie geht es hier.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



452 Aufrufe

260 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen