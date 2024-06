Trinkwasser im „Sandland“ wieder ohne Abkochen verwendbar

Foto: gbr

Im Zuge des Hochwassers wurde für einige Orte im Grenzgebiet der Gemeinden Gschwend, Alfdorf und Kaisersbach vorsorglich ein Gebot zum Abkochen des Trinkwassers ausgerufen. Aufgrund von Proben steht nun aber fest, dass die Wasserqualität einwandfrei ist. Dies teilte der Zweckeverband Wasserversorgung Menzlesmühle mit.

Freitag, 07. Juni 2024

Gerold Bauer

1 Minute 23 Sekunden Lesedauer



Angesichts der intensiven Niederschläge am Wochenende hatte der Zweckverband die Kontrollen und Überwachungen des Wasserverteilungsnetzes erhöht. Zeitweise waren hierfür alle Mitarbeiter im Einsatz, auch in Nachtstunden.

Die außergewöhnlichen Regenmengen von Sonntagabend haben gebietsweise sehr schnell zu einem extremen Hochwasser geführt. Mit Ausnahme der zuvor außer Betrieb genommen Pumpstation Menzlesmühle sind Schäden an Anlagen aber ausgeblieben. Im gesamten Versorgungsgebiet mit Alfdorf, Durlangen, Gschwend, Kaisersbach, Spraitbach und Welzheim wares zu keiner Störung bei der Wasserversorgung gekommen.

Die Abnehmer eines Stranges der Trinkwasserversorgung im Bereich des so genannten „Sandlands“ wurden am 1. Juni informiert, dass das Trinkwasser für den menschlichen Genuss bis auf weiteres abgekocht werden müsse. Dieses Abkochgebot und die weiteren Maßnahmen wurden mit den zuständigen Gesundheitsämtern des Rems-​Murr– und Ostalbkreises abgestimmt.Nach abgeschlossener intensiver Spülung und einer Kontrolle wurden am Mittwoch aus den Netzabschnitten Wasserproben entnommen. Diese Proben ergaben nach der Trinkwasserverordnung keine Beanstandung. Das gilt somit für alle Gebiete seit Freitag, 7. Juni, als aufgehoben. Das Trinkwasser kann damit ohne Einschränkungen für den menschlichen Gebrauch verwendet werden.In den folgenden Gebieten entfällt damit die Abkochung des Trinkwassers vor der Verwendung: Gemeinde Alfdorf: Hellershof, Neuwirtshaus, Bruckhof, Heinlesmühle, Vaihinghof, Deschenhof, Stixenhof, Schillinghof, Seehaus, Voggenmühlhöfle, Hüttenbühl. Gemeinde Kaisersbach: Menzlesmühle, Menzles, Birkhof, Strohhof, unterer Schadberg, Teile von Cronhütte (die Straßen Eichberg, Kronweg, Ledergässle, Obere Bruck, Panoramaweg Nr. 18, 29 bis 45/​1 und 72 bis 85, Im Brunnen, Untere Bruck, Sonnenbühl, Viehgasse). Gemeinde Gschwend: Hundsberg.Die Trinkwassergewinnung bei der Pumpstation Menzlesmühle ist allerdings weiterhin außer Betrieb. Die Ersatzversorgung für die oben genannten Gebiete erfolgt deshalb seit 1. Juni und bis auf weiteres mit überwiegend Trinkwasser der Wasserversorgung Nordostwürttemberg aus dem Hochbehälter Gschwend-​Mittelbronn. Mit der Ersatzversorgung ist die Wasserhärte mit 13,8° dH leicht höher (+2°dH), entspricht aber weiterhin dem Härtebereich „Mittel“ für Wasch– und Spülmaschinen.

