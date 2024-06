VfR Aalen: Marc Elser wird Sportdirektor, Luigi Campagna spielender Co-​Trainer

Der VfR Aalen hat zwei weitere Personalie bekanntgegeben. Marc Elser übernimmt beim Fußball-​Oberligisten den Posten des Sportdirektors. Luigi Campagna kommt vom Regionalligisten Stuttgarter Kickers auf die Ostalb und fungiert als spielender Co-​Trainer von Chefcoach Petar Kosturkov.

Der 39-​jährige Marc Elser (rechts auf dem Bild) ist als Spieler sowie als Funktionär und Trainer schon in verschiedenen Vereinen, wie beispielsweise bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall und dem TSV Obersontheim, aktiv gewesen. Elser war bereits maßgeblich an der Verpflichtung des neuen Co-​Trainers des VfR Aalen beteiligt und auch im Hintergrund in die Kaderplanung involviert.

„Mit Marc Elser bekommt der VfR Aalen einen erfahrenen und ehemaligen Fußballer, der einen großen Erfahrungsschatz besitzt“, äußert sich Michael Schäfer zu dieser Personalie. „Ich bin mir sicher, dass er diesen bei unserem VfR einbringen wird. Er ist sowohl menschlich als auch fachlich eine herausragende Verstärkung für unseren Verein. Marc war definitiv mein Wunschkandidat für diese Position, deswegen freue ich mich besonders, dass er nun mit an Bord ist“, fügt das Präsidiumsmitglied des VfR Aalen hinzu.

Mit der Verpflichtung von Luigi Campagna (links) hat der VfR Aalen gleich zwei Positionen besetzen können: Der 34-​Jährige wird Co-​Trainer von Petar Kosturkov und gleichzeitig auch Spieler des neuen Oberligakaders. Campagna wechselt von den Stuttgarter Kickers auf die Ostalb und erhält einen Zweijahresvertrag. Der Mittelfeldspieler ist in Aalen kein Unbekannter, denn in der Saison 2011/​12 spielte er bereits für die zweite Mannschaft des VfR – unter Petar Kosturkov. Campagna schnürte unter anderem seine Fußballschuhe für den SSV Ulm 1846, Kickers Offenbach, den TuS Erndtebrück, die TSG Neustrelitz sowie die Stuttgarter Kickers.

Insgesamt kommt er auf 115 Einsätze in der Oberliga und 162 Partien in der Regionalliga. Darüber hinaus sammelte er internationale Erfahrung als Spieler in Frankreich und Italien.



