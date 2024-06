Wie sich Häuser gegen Hochwasser schützen lassen

Das Hochwasser geht langsam zurück. Doch die nächste Flut kommt bestimmt. Ein Experte gibt Tipps, wie Gebäude besser geschützt werden können.

Freitag, 07. Juni 2024

Sarah Fleischer

Überschwemmungen führen immer wieder zu großen Schäden an Gebäuden und Hausrat. Dabei könnten Häuser mit geringem Aufwand geschützt werden.

„Als erstes sollte man einen Blick auf die Hochwassergefahrenkarten werfen“, sagt Norbert Gebekken. Der emeritierte Professor der Universität der Bundeswehr in München ist Präsident der Bayerischen Ingenieurs– kammer-​Bau und Sprecher des Forschungszentrums RISK – Risiko, Infrastruktur, Sicherheit und Konflikt. Hochwassergefahrenkarten sind in der Regel online verfügbar. Auf ihnen lässt sich etwa ablesen, wie hoch das Wasser am Standort des Gebäudes bei einem Jahrhunderthochwasser stehen würde. Auf dieser Basis könne man entscheiden, welche Veränderungen am Gebäude nötig sind.





Wie solche Maßnahmen aussehen könnten, lesen Sie am Freitag auf der Wissens-​Seite in der Rems-​Zeitung.



