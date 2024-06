Wohnheim-​Mord: Lebenslänglich für Mann aus Gmünd

Das Landgericht Stuttgart hat am Freitag das Urteil über einen 40-​jährigen Mann und Familienvater aus einem Gmünder Stadtteil gesprochen, der in einem Stuttgarter Schwesternwohnheim mit 22 Messerstichen seine Ex-​Freundin getötet hatte.

Seit Februar wurde vor dem Landgericht Stuttgart verhandelt. Eine Vielzahl von Zeugen und Sachverständigen wurde angehört. Angehörige und Freunde der Getöteten verfolgten mit tiefer Bestürzung den Prozess, der grausame Details zum Vorschein brachte.

Der Fall erschütterte im August letzten Jahres nicht nur Stuttgart, wo sich das Tötungsdelikt abspielte, sondern auch einen Gmünder Stadtteil und auch Waldstetten, wo der nun Verurteilte mit seiner Familie als zunächst unscheinbarer „Häuslebauer“ und Nachbar lebte beziehungsweise arbeitete.

Nachdem in Stuttgart das Opfer von Angehörigen und Kollegen vermisst wurde, war die damals 32-​jährige Krankenpflegeschülerin tot in ihrer Wohnung in einem Schwesterwohnheim tot aufgefunden worden. Wie sich herausstellte, war die junge Frau zwei Tage dort erstochen worden.

„Kiki“, wie sie von Freundinnen und Freunden sowie im Kollegenkreis genannt wurde, galt als sehr freundlich, lebenslustig und fleißig. Niemand aus dem Familien-​, Kollegen und Bekanntenkreis konnte sich vorstellen, warum jemand eine solche furchtbare Tat vollbracht haben könnte.





Welche erschütternden Details zur Tat die Anklage aufzeigte und wie das Gericht sein Urteil begründete, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung. Die ganze Ausgabe gibt es auch im iKiosk.

