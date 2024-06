Arztbesuch per Videocall?

Gesundheitsexperten und Politiker setzen große Hoffnungen in die Digitalisierung des Medizinsektors. Im Digital Health Truck können Interessierte die Möglichkeiten der Technik selbst ausprobieren.

Der Truck bringt Ärzten und medizinischen Fachkräften, aber auch Kommunalpolitikern und interessierten Bürgern dioe Möglichkeiten der Digitalisierung im Gesundheitswesen näher. Im Inneren des Vehikels kann man ausprobieren, was auf diesem Gebiet schon heute möglich ist.



Tatsächlich haben viele niedergelassene Ärzte kaum noch Zeit für persönliche Hausbesuche. Sie haben genug in ihren Praxen zu tun, in denen sich immer mehr Patienten drängeln. Und in immer dünner besiedelten Landstrichen gibt es mancherorts gar keinen Arzt mehr vor Ort. Etliche Praxen schließen, weil sich kein nachfolger findet.

Hier könnte die Digitalisierung eine echte Chance bieten, meinen Ärzte und Experten.





Wie das in Zukunft aussehen könnte, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



