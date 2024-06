Ausflugstipp: Schloss Hohenstadt mit Heckengarten

Foto: Tourismus Ostalb/​Christian Frumolt

Der Abtsgmünder Teilort Hohenstadt und das gleichnamige Schloss haben eine reiche Geschichte. Insbesondere der Schlossgarten lädt zum Lustwandeln und zum Träumen ein. Auch rund um das Schloss gibt es viel Sehens– und Erlebenswertes.

Samstag, 08. Juni 2024

Franz Graser

Der Ort Hohenstadt liegt hoch über dem Kochertal und gehörte im Mittelalter zum Umkreis des Gebietes der Staufer. Im Jahre 1407 kaufte Conz Adelmann von Adelmannsfelden das Dorf mitsamt der Burg. Um das Jahr 1690 herum wurde aus der Burg Hochstatt durch einen umfangreichen Umbau das Schloss Hohenstadt.





Die heutige Gestalt als barockes Schloss entstand ab 1760. Noch heute ist die Familie Adelmann Stammhalter auf diesem stolzen Schloss. Reinhard Graf Adelmann und seine Frau Anne Gräfin Adelmann wohnen tatsächlich in diesem wunderschönen Schloss. Immerhin 65 Zimmer sind im riesigen Gebäude vorhanden. Eine prächtige Innentreppe, Stuck und Deckengemälde, der große Rittersaal und die „Adlige Etage“ beeindrucken die Besucher ebenso wie der Gewölbekeller. Direkt gegenüber dem Schloss liegt der Schlossgarten, an dessen Ende ein wunderschönes Lusthaus steht. Der Heckengarten ist einer der ältesten in Europa und kann besichtigt werden. Im Jahre 1756 wurde der Schlossgarten durch Joseph Anselm Adelmann im französischen Stil neu angelegt.





Nähere Informationen gibt es auch unter grafadel​mann​.de



Erlebenswertes rund um Schloss Hohenstadt: Wallfahrtskirche, Abtsgmünder Wildblumensommer, Schloss Untergröningen mit dem Kunstverein KISS, Wandertour wie beispielsweise der Schloss-​/​Kirchenwanderweg (16 Kilometer).

