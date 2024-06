Beilage „Wochenende“: Dieses Wochenende gehört den Altersgenossen

Die Stadt feiert. Zum Stadtfest, das am Vorabend eröffnet wurde, kommt heute das erste Altersgenossenfest. Gemeinsam feiern die 40er aus Gmünd das Leben und den Alois – und die ganze Stadt ist dabei. Zudem ist am Sonntag Wahltag für die Kommunalparlamente – und für das Europaparlament.

Samstag, 08. Juni 2024

Der Sommer ist auch die Zeit der Schwimmbäder und der Badeseen. Aber immer wieder kommt es vor, dass Badende beim Schwimmen in Not geraten. Da ist es umso wichtiger, dass sich Menschen bereit finden, die Ausbildung zur Rettungsschwimmerin oder zum Rettungsschwimmer zu machen. In unserer Reportage stellen wir eine Frau vor, die sich sogar zur Rettungsschwimmer-​Ausbilderin hat ausbilden lassen. Sie erzählt, was sie dazu motiviert, Menschen zu retten.









Menschenleben zu retten ist auch das Anliegen der Mögglinger Feuerwehr. Die motivierten Feuerwehrleute haben aber zunehmend mit der Enge in ihrem alten Feuerwehrhaus zu kämpfen. Deshalb hoffen sie, dass bald die Entscheidung für ein neues Domizil fallen wird. Auch die Nähe zu den Entsorgungsanlagen der GOA sorgt hier immer wieder für Herausforderungen.

