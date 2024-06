Die erste Runde für die Gmünder 40er

Der 40. Geburtstag ist im Schwabenländle etwas ganz Besonderes, denn man wird dann ja schließlich „gscheit“. In Gmünd wird die Fahne sogar noch ein gutes Stück höher gehängt, denn hier gibt es auch noch die Umzüge der Jahrgangsvereine zu den runden Geburtstagen. Um 8.30 Uhr am Samstag marschierten die Altersgenossen am Sebaldplatz in Richtung Innenstadt zur ersten Runde ihres Umzugs los. Gegen 11 Uhr folgt die zweite Runde.

Die Jahrgangsfeste und die Altersgenossenvereine in Gmünd sind so außergewöhnlich, dass sie sogar zum immateriellen UNESCO-​Welterbe zählen. Für die Gmünderinnen und Gmünder sind diese Umzüge ein wichtiger Teil der örtlichen Veranstaltungskultur. Entsprechend zahlreich ist das Publikum, das am Straßenrand den Geburtstagskindern zujubelt, gratuliert sowie Blumen und Geschenke überreicht.





Die Rems-​Zeitung ist natürlich mittendrin im Geschehen und liefert online aktuelle Bilder und auf Facebook auch Videos vom AGV-​Fest und vom Stadtfest. Es lohnt sich also, den Tag über immer mal wieder hier rein zu schauen!



