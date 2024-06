Marina Kunz: Vom Kinderschwimmkurs zur Rettungsschwimmer-​Ausbilderin

Foto: DLRG Gschwend

Marina Kunz hatte vor knapp 20 Jahren ihren ersten Kontakt zur DLRG in Gschwend. Ihre Begeisterung fürs Wasser wurde dabei entfacht – und inzwischen hat die 25-​Jährige alle Qualifikationen, um andere mit dem Know-​How der Wasserrettung vertraut zu machen. Vor dem Hintergrund, dass viele Menschen — vor allem Kinder — nicht schwimmen können, ist dies gesellschaftlich immens wichtige Aufgabe.

Samstag, 08. Juni 2024

Gerold Bauer

43 Sekunden Lesedauer



Sobald die Temperaturen weit genug nach oben geklettert sind, werden sich wieder Menschen aus allen Generationen am Gschwender Badesee in die überschaubaren Fluten stürzen. Aber auch in einem kleinen Gewässer kann man ertrinken. Bezahlte Bademeister, die Menschen in Not dann aus dem Wasser holen, gibt es am Badsee zwar nicht. Aber die Ehrenamtlichen der DLRG-​Ortsgruppe stehen bereit, um notfalls buchstäblich einzugreifen. Damit sie dann auch alles richtig machen und sich selbst nicht beim Rettungsversuch in Gefahr bringen, werden sie gut ausgebildet.





Die Reportage der RZ am Samstag, 8. Juni, macht bekannt mit einer jungen Frau, die seit Kindesbeinen an zielstrebig ihre Karriere bei der DLRG verfolgt hat, um anderen Menschen mit ihren Fähigkeiten zu helfen!







Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



254 Aufrufe

175 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen