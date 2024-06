Pfitzer-​Unterführung wurde zur „Pfützen-​Unterführung“

Regengüsse in Schwäbisch Gmünd verwandelten am Samstagabend die Pfitzer-​Unterführung beim Modepark-​Röther quasi in eine „Pfützen-​Unterführung“. Die rechte Fahrspur stadteinwärts war aufgrund des angestauten Wassers zeitweise nicht befahrbar.

Samstag, 08. Juni 2024

Gerold Bauer

Die Polizei regelte vor Ort den Verkehr und sorgte dafür, dass niemand in der unübersichtlichen Kurve den kleinen „See“ zu spät bemerkte. Zwar war auch die linke Fahrspur überflutet, aber längst nicht so stark. Deshalb konnten die Autos dort in langsamer Fahrt passieren. Die Freiwillige Feuerwehr rückte zum Abpumpen an.

