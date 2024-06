Stadtfest in Schwäbisch Gmünd: Schon am Vormittag viel los auf dem Marktplatz

Fotos: gbr

Alle Sitzplätze auf dem Marktplatz sind beim Gmünder Stadtfest schon am Vormittag belegt. Weitere Menschen stehen mit Blick auf die Bühne, viele machen Fotos oder Videos. Denn auf der Bühne läuft schon ab 10 Uhr das Showprogramm. Am Kornhaus sowie auf dem Johannisplatz gibt es bereits Live-​Musik.

Samstag, 08. Juni 2024

Gerold Bauer

23 Sekunden Lesedauer



Das Programm wird sich durch den ganzen Tag ziehen. Wenn das Wetter sich nicht für Kapriolen entscheidet, dann wird das Stadtzentrum am Abend und bis weit in die Nacht hinein voll mit gut gelaunten Menschen, viel Live-​Musik sowie Essen und Trinken in vielen Variationen sein.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



444 Aufrufe

92 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen