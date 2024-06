Wolfgang Knies: Senf und Kunst

Foto: fleisa

„Senf war immer da“, sagt Wolfgang Knies. Sein Gesicht ziert nun eine Sonderedition von Bautz’ner Senf, für den er eine Vorliebe hat. Genau so wie für Kunst, Katzen und Kultur. Ein Besuch.

Samstag, 08. Juni 2024

Sarah Fleischer

46 Sekunden Lesedauer



Und so kam es, dass das Gesicht des Hausmeisters des Beruflichen Schulzentrums nun auf gut einer Millionen Bechern Bautz’ner Senf zu sehen ist.





Welche Erinnerung Knies mit Bautz’ner und Senf allgemein verbindet, welche Rolle Kunst in seinem Leben spielt und was seine allererste Platte war, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Ein riesengroßes Abenteuer. So beschreibt Wolfgang Knies seine Teilnahme am Jubiläums-​Gewinnspiel von Bautz’ner Senf. Der gehört seit fast 35 Jahren zu Knies Favoriten, wenn es um die gelbe Würzpaste geht. Als er also im vergangenen Jahr den Hinweis auf das Gewinnspiel auf einem Becher Bautz’ner Senf sah, dachte er sich „Warum nicht?“ Immerhin wurden verschiedene Gewinne angepriesen, also wollte er sein Glück versuchen. „Und dann habe ich die ganze Sache irgendwie vergessen“, lacht er.Bis Anfang Oktober. Knies war im Urlaub am Gardasee, als er eine E-​Mail von Develey bekam, dem Lebensmittelkonzern, zu dem Bautz’ner mittlerweile gehört.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



401 Aufrufe

184 Wörter

3 Stunden Online



Beitrag teilen