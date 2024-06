Auch in Gmünd gewinnt die AfD deutlich hinzu

Foto: jtw

Die AfD darf sich bei der Europawahl in Gmünd als Siegerin fühlen. Sie holte 15,27 Prozent (+5,2) der Stimmen. Stärkste Kraft ist die CDU mit 34,17 (-0,01) Prozent. Grüne (12,99 Prozent, — 9,47) ) und SPD (11,7 Prozent, –1,52) ) gehören zu den Verlierern.

Sonntag, 09. Juni 2024

Jürgen Widmer

1 Minute 7 Sekunden Lesedauer





Das Wahlergebnis in der Stadt Schwäbisch Gmünd sehen Sie hier. Wie OB Richard Arnold und die Grünen-​Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang das Ergebnis kommentieren und wie die Wahl lief, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Große Wahlpartys hatte keine der Parteien in Gmünd angesetzt: Der Blick der meisten Kommunalpolitiker ist auf Montag, wenn der Kreistag ausgezählt wird, und auf Dienstag, wenn die Ergebnisse zur Gemeinde– und Ortschaftsratswahl feststehen, gerichtet.Die Grünen hatten zwar ihr „Wohnzimmer“ geöffnet. Doch angesichts des Ergebnisses sowohl in Gmünd, als auch im Bund, war sowohl den anwesenden SPD-​Mitgliedern als auch den Grünen die Lust zu feiern vergangen. Um kurz vor 20 Uhr war der Wahlabend dort vorbei.Anders bei der CDU. Deren Unterstützer durften sich durchaus als Sieger in Gmünd fühlen. 34,17 Prozent der Stimmen konnten die Christdemokraten auf sich vereinen. „In Gmünd bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Im Bund könnte es deutlich besser sein“, so Inge Gräßle, die CDU-​Bundestagsabgeordnete.Vor allem das Ergebnis der AfD bereitet ihr Sorgen. „Die Mitte erodiert“, sagt sie, „zählt man das Bündnis Sara Wagenknecht und Die Linke zur AfD dazu.“ Das BSW holte sich auch in Gmünd etwas mehr als fünf Prozent. Zum Vergleich: Die FDP kommt auf 5,6 Prozent in der Stauferstadt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



1196 Aufrufe

270 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen